Bei Heuarbeiten in Oberperfuss hat sich am Sonntag ein Tiroler (34) das vorderste Glied seines Ringfingers fast komplett abgetrennt. Als der 34-Jährige bemerkte, dass sich Heu unten am Anhänger verfangen hatte, schaltete er die Maschine ab und wollte es entfernen. Beim Herausziehen zog es das Heu nochmals etwas retour.

Dabei touchierte der Mann mit dem rechten Ringfinger das Messer im Kreislerzinken. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)