Radfahrer in Ötztaler Ache gestürzt: Großeinsatz in Sautens

Ein Großeinsatz läuft derzeit an der Ötztaler Ache in Sautens. Laut ersten Meldungen hat ein Traktorfahrer beobachtet, wie der Mann auf Höhe des Klärwerkes das Gleichgewicht verloren hat und in den reißenden Fluss gestürzt ist. Wasserrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz sind vor Ort. (TT.com)