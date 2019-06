Zwei Verletzte bei Unfällen im Bezirk Imst

Imst, Mötz – Ein 16-Jährige fuhr am Freitag gegen 16.30 mit seinem Motorfahrrad in Imst auf einer steileren Gemeindestraße talwärts. In einer Kurve verriss der Jugendliche sein Fahrzeug und prallte direkt auf die Motorhaube eines entgegen kommenden Pkw. Glücklicherweise hatte der 49-jährige Pkw-Lenker sein Fahrzeug schon zum Stillstand gebracht.

Der 16-Jährig wurde durch den Aufprall leicht am Bein verletzt. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Ebenfall am Freitag kam es zu einem Unfall in Mötz. Nachdem ein 13-Jähriger mit seinem E-Bike einen Vorrang missachtete, konnte der 37-jährige Lenker eines Klein-Lkw nicht mehr ausweichen. Der E-Biker prallte gegen die Front des Klein-LKW und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. (TT.com)