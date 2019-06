Raftingboot in der Isel gekentert: Wasserretter übten in der Nähe

Matrei in Osttirol – Aus einem Übungsszenario wurde Samstagmittag für Wasserretter vom Landesverband Tirol und ihre Kollegen aus Osttirol schnell ein Ernstfall: Die Retter wurden gegen 11.20 Uhr alarmiert, dass ein Raftingboot in der Isel gekentert sei – zum Glück ganz in der Nähe des Übungsortes. Sofort eilten die Wasserretter zur Hilfe. Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Huben und St. Johann im Walde waren rasch zur Stelle.

Gemeinsam konnten dann die gekenterten Insassen des Bootes gerettet werden. Eine Person wurde laut Polizei kurzzeitig in dem Fluss abgetrieben, sie konnten sich allerdings selbstständig ans Ufer retten. Zwei weitere Sportler strandeten auf einer Aufschüttung, wo sie auf ihre Bergung warteten. Wegen Schwäche mussten die beiden vom Heli geborgen werden. Der Rest der Bootsinsassen wurde von Wasserrettung und Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Pegel der Isel steht im Raum Lienz derzeit bei rund 3,5 Metern, in St. Johann im Walde bei 2,8 Metern. Laut Wasserrettung Tirol ist dieser Pegelstand um die Jahreszeit durchaus üblich, der Unfall sei auch nicht wegen des Wasserstandes passiert. Raftingtouren seien derzeit problemlos durchführbar. (TT.com)