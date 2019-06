Güterzug in Kirchberg entgleist: Erste Sperren wieder aufgehoben

Kirchberg – Nach der Entgleisung von mehreren Wagons eines Güterzuges im Bereich von Kirchberg laufen die Instandsetzungsarbeiten an der Strecke auf Hochtouren. Mitarbeiter der ÖBB konnten noch in der Nacht erste Schäden beheben. Damit kann ein Teil der Streckensperre wieder aufgehoben werden. Um 9 Uhr wurde der Bahnverkehr zwischen Saalfelden und Kitzbühel wieder aufgenommen. Zwischen Kitzbühel und Wörgl bleibt die Sperre aber vorerst aufrecht. In diesem Abschnitt werden die Züge weiter im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Laut derzeitigem Stand bleibt dieses Strecke bis Freitagfrüh gesperrt. Im Bahnhof von Kirchberg in Tirol kann es daher laut ÖBB zu Einschränkungen kommen.

Der Zug entgleiste um kurz nach 15 Uhr beim Bahnhof Kirchberg. - ZOOM.TIROL

Die Züge des Nahverkehrs verkehren im betroffenen Abschnitt zwischen Wörgl und Kitzbühel jeweils im Schienenersatzverkehr. Die betroffenen Fernverkehrszüge werden während der Streckenunterbrechung entweder über das Deutsche Eck umgeleitet oder im Schienenersatzverkehr geführt.

Güterzug von Strecke abgekommen

Mehrere Wagons des Güterzuges, der von Linz in Richtung Hall i. T. unterwegs war, sind am Dienstag kurz nach 15 Uhr bei Kirchberg von den Gleisen abgekommen. Dabei wurde die Oberleitung beschädigt, die genaue Ursache des Unfalls war vorerst nicht bekannt. Es gab keine Verletzten.

Die Oberleitung ist nach ersten Informationen beschädigt. - Thomas Erler

Aufgrund eines Folgeschadens sind nach dem Unfall die Systeme für die Kundeninformation und die Stellwerke im Bereich Kitzbühel, St. Johann i. T., Hochfilzen, Saalfelden und Leogang ausgefallen. Zudem stand der Zugfunk in der gesamten Region West (Tirol und Vorarlberg) nicht zur Verfügung. Die Inneralpine Strecke zwischen Kirchberg und Leogang in Salzburg wurde unterbrochen. (TT.com)