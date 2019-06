Zehnjähriger starb bei Schulausflug in Deutschland

Wolfsburg – Bei einem Schulausflug ist ein zehnjähriges Kind am Dienstag in Niedersachsen tödlich verunglückt. Der Bub gehörte zu einer Schulklasse aus Wolfsburg, sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, Thomas Gissing. Das Unglück ereignete sich beim Spielen auf einem auf Schienen stehenden Wagen auf dem Gelände des Waldpädagogikzentrums Hahnhorst in Schwaförden.

Das Kind sei ersten Erkenntnissen zufolge unter den einer Lore ähnelnden Wagen geraten. Was genau passierte, müsse aber noch ermittelt werden, sagte der Sprecher.

Bei den etwa 25 Kindern handelt es sich seinen Angaben zufolge um Schüler einer fünften Klasse aus Wolfsburg, die am Montag angereist war. Mitschüler, Lehrer und Mitarbeiter des Zentrums standen nach dem Unglück unter Schock und mussten von Sanitätern und Notfallseelsorgern betreut werden. Die Klasse reiste noch am Dienstag zurück nach Wolfsburg. (APA, dpa)