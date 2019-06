28-Jähriger stürzte auf einer Terrasse in Schwaz durch die Lichtkuppel

Schwaz – Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch in einem Verein in Schwaz. Ein 28-jähriger Bosnier betrat zum Telefonieren die Dachterrasse des Vereins. Dabei übersah der Mann eine Lichtkuppel, stolperte und fiel auf diese. Die Lichtkuppel zerbrach dadurch und der 28-Jährige stürzte 3,80 Meter tief in ein Büro darunter. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)