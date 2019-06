Aquaplaning: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Osttirol

Matrei – Am Freitag gegen 15.40 Uhr lenkte ein 18-Jähriger seinen Pkw auf der B108 von Matrei in Osttirol kommend in Richtung Lienz. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei 16-jährige Mädchen. Bei Straßenkilometer 21,6, in der Feglitzgalerie, geriet der Lenker aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte in der Folge mit dem Pkw gegen die Leitschiene und eine Steinmauer.

Alle drei Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.