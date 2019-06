Auto prallte in Absam gegen Baum: 15-Jähriger schwer verletzt

Absam – Am Fronleichnamstag fuhr ein 24-jähriger Einheimischer gegen 22.38 Uhr mit dem Auto auf der Jägerstraße in Absam. Am Beifahrersitz saß dessen 15-jähriger Bruder. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 24-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam rechts von der Straße ab und prallte schließlich frontal gegen einen Baum.

Der Pkw-Lenker wurde nur leicht verletzt, sein Bruder hingegen trug schwere Verletzungen davon und musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht werden. (TT.com)