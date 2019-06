Betrunkener Autolenker in Seefeld landete auf dem Dach

Seefeld – Am Donnerstag, gegen 1 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Seefeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw am Dach zu liegen kam. Nach Angaben eines Zeugen hat der 31-jährige Lenker in auffallend langsamem Tempo ein stehendes Taxi gestreift und anschließend die Fahrt fortgesetzt. Wenige Meter weiter habe er die Beleuchtung seines Autos ausgeschalten, ehe er den Pkw auf eine aufsteigende Stützmauer lenkte und in weiterer Folge seitlich umkippte.

Die beiden Fahrzeuginsassen, der 31-Jähriger und ein 32-Jähriger als Beifahrer, mussten von der Freiwilligen Feuerwehr Seefeld mittels Bergeschere aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Der Lenker des Fahrzeugs wurde von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Er klagte allerdings über keinerlei Beschwerden, dem äußeren Anschein nach wurde er nur leicht verletzt.

Ein in weiterer Folge durchgeführter Alko-Test verlief positiv. Sein Beifahrer musste nach kurzer ärztlicher Untersuchung nicht weiter medizinisch versorgt werden. Aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung konnte er keine Angaben zum Unfallhergang machen. und am Dach zu liegen kam. Am Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)