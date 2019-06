Motorrad fuhr bei Sölden auf Auto auf: Sechsjährige und Biker verletzt

Schwaz

Tödlicher Klettersteigunfall in Schwendau: 56-Jähriger stürzte 100 Meter ab

Der Mann stürzte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr am Klettersteig Zimmereben ab. Ein Zeuge schlug Alarm. Der 56-Jähriger erlag jedoch noch an der Unglücksstelle ...