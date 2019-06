Dichte Rauchwolken über Innsbruck: Feuer wütete in Mehrfamilienhaus

Innsbruck – Dichte Rauchwolken waren am Sonntagnachmittag über dem Westen von Innsbruck zu sehen. In einem Mehrfamilienhaus in der Weißgattererstraße im Stadtteil Mentlberg war ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei brach der Brand aus noch unbekannter Ursache gegen 15 Uhr auf einem Holzbalkon im ersten Stock aus und griff in der Folge auf das Dachgeschoss über. Das Feuer wütete vor allem in der Wohnung im ersten Stock, berichtet die Polizei. Personen kamen demnach nicht zu Schaden.

Unter schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr den Brand eindämmen. Brand aus konnte schließlich kurz nach 18 Uhr gegeben werden. Die Bau- und Feuerpolizei sprach ein Betretungsverbot für das Gebäude aus. Acht Personen wurden von der Stadt Innsbruck in Ersatzwohnungen untergebracht. Experten des Landeskriminalamts wurden mit der Brandursachenermittlung betreut.

Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei erheblich. Selbst der Zaun des Nachbargrundstücks trug Spuren davon. Die Weißgattererstraße war bis 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 19 Mann, die FF Wilten mit drei Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz. (TT.com)