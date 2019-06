Auto von Urlaubern stand auf Brennerstraße bei Gries in Flammen

Auf dem Weg in den Urlaub geriet am Montagabend auf der Brennerstraße bei Gries ein gasbetriebener Pkw eines belgischen Ehepaares in Brand. Laut Polizei dürfte es einen technischen Defekt gegeben haben. Die FFW Gries konnte das Feuer löschen. Die Urlauber blieben unverletzt. (TT)