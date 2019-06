Bach – Eine fünfköpfige Gruppe aus Deutschland war am Samstag in den Allgäuer Alpen im Gemeindegebiet von Bach unterwegs. Sie wanderten von der Jöchlspitze in Richtung Bernhards­eckhütte.

Beim Queren eines Schneefeldes rutschte eine 50-jährige Frau etwa 50 Meter auf dem Schneefeld nach unten, ehe sie sich überschlug und verletzt liegen blieb. Sie verletzte sich am Kopf und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (TT.com)