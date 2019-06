Radfahrer stieß in Hochfilzen mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Am Sonntag hat sich in Hochfilzen ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der Mann war gegen 17.30 Uhr auf der Gemeindestraße von St. Ulrich kommend in Richtung Hochfilzen unterwegs. Ein ebenfalls 47-jähriger Autofahrer wollte links abbiegen, es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Der Österreicher wurde ins Krankenhaus Salzburg geflogen.

Der Autofahrer war laut Polizei erheblich alkoholisiert. Er wird bei der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (TT.com)