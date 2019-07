54-Jährige in Hall nach Attacke von Schäferhund im Krankenhaus

Hall – Am Sonntagnachmittag war ein 54-jähriger mit Aufräumarbeiten in seinem Haus beschäftigt, seine beiden Hunde waren zu dieser Zeit im Zwinger im Garten untergebracht. Kurz nach 15 Uhr ließ der Hundebesitzer, in der Annahme dass die Haustüre geschlossen sei, seine Hunde aus dem Zwinger. In der Folge lief einer der Hunde, ein belgischer Schäfer, durch das unversperrte Haus in den Einfahrtsbereich des Doppelhauses und traf dort auf die 48-jährige Schwägerin des 54-Jährige und attackierte sie sofort.

Der Ehemann der Frau und der Hundebesitzer kamen der 54-Jährigen zwar sofort zu Hilfe, trotzdem trug die Frau etliche Verletzungen an einem Arm und im Gesichtsbereich davon. Sie musste mit dem Notarzt in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Die Verletzte konnte noch nicht einvernommen werden, die Erhebungen zum Unfallhergang sind noch im Gange. (TT.com)