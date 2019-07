Motorrad kam von Loferer Bundesstraße ab: Zwei Frauen verletzt

St. Johann in Tirol – Zwei Frauen wurden am Sonntag bei einem Motorradunfall auf der Loferer Bundesstraße (B178) verletzt. Eine 33-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit ihrer Maschine in Richtung St. Johann unterwegs. Hinten saß eine 28-Jährige auf dem Motorrad. Auf gerader Strecke kam die Bikerin plötzlich über den Fahrbahnrand hinaus. Mit ihrer Mitfahrerin stürzte die Österreicherin in eine Wiese.

Die 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Kufstein geflogen und in das Krankenhaus eingeliefert. Die Rettung brachte die ebenfalls verletzte 28-Jährige in das Krankenhaus St. Johann. (TT.com)