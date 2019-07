Kondition reichte nicht: Jugendliche Wanderer in Zams von Heli geborgen

Fünf junge Belgier unternehmen am Montag gemeinsam eine Wanderung zur Hanauer Hütte in Zams. Am Nachmittag geht zwei von ihnen die Kondition aus – sie können nicht mehr weitergehen. Die Bergrettung rückt samt Heli an und bringt die Jugendlichen ins Tal.