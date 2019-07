66-jähriger stürzte auf Baustelle in Stronach: schwere Verletzungen

Ein 66-jähriger Einheimischer war am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Iselsberg-Stronach mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Gegen 16 Uhr wollte er gerade ein Brett wegräumen, als er dabei 1,5 Meter in die Tiefe stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen sich im Oberarm- und Schulterbereich zu. Der Mann wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)