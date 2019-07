Großeinsatz bei Feier in Innsbruck: 26 Personen ins Krankenhaus gebracht

Innsbruck – Zu einem Großeinsatz der Rettung kam es am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Saggen. In einer Veranstaltungshalle kam es gegen 21 Uhr zu dem Austritt einer bisher unbekannten Substanz. Zwischen 150 und 200 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Hochzeitsfeier. 26 davon mussten mit gesundheitlichen Beschwerden wie Atemnot und Übelkeit in die Krankenhäuser nach Innsbruck und Hall gebracht werden. Wie die Polizei Samstagfrüh mitteilte, konnten alle Betroffenen mittlerweile wieder entlassen werden.

Neben 65 Sanitätern und fünf Notärzten waren auch die Polizei, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwilligen Feuerwehren Mühlau und Reichenau sowie Spezialkräfte des Bundesheers und Landeschemiker im Einsatz.

Wie und warum es zu dem Vorfall kam und um welche Substanz es sich handelte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)