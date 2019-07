Fünfjähriges Mädchen fiel in Bonn aus Bus: schwer verletzt

Eine Fünfjährige ist in Bonn durch eine geplatzte Glasscheibe aus einem fahrenden Linienbus gefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich das Mädchen gegen die Scheibe im hinteren Teil des Busses gelehnt, als diese plötzlich brach. Das Kind stürzte am Donnerstagnachmittag aus dem Bus und erlitt Schnittverletzungen am Oberkörper und eine Platzwunde am Kopf.

Es kam in ein Krankenhaus. Der achtjährige Bruder des Mädchens wurde Zeuge des Unfalls. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei war die betroffene Scheibe des Busses möglicherweise kurz zuvor beschädigt worden oder unter Spannung geraten. Der Busfahrer war laut Polizei bei einem Fahrmanöver mit der Scheibe gegen den Ast eines Baumes gestoßen. Der 43-Jährige habe seine Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. (APA/dpa)