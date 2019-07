Wohnung in Innsbruck völlig ausgebrannt: Niemand verletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck zu einem Wohnungsbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, niemand befand sich in der Wohnung. Die Brandursache ist noch unklar.