Gondelbahn defekt: 200 Fahrgäste vom Schweizer Stanserhorn evakuiert

Stans – Wegen eines technischen Defekts an der sogenannten Cabrio-Gondelbahn am Stanserhorn in der Schweiz sind am Freitagabend knapp 200 Fahrgäste mit Hubschraubern ins Tal geflogen werden. Um 18.21 Uhr habe das Überwachungssystem der Bahn, die ein offenes Oberdeck hat, einen Nothalt ausgelöst, teilte der Betreiber mit. Grund sei ein defektes Lager in der Bergstation gewesen.

Die 27 Passagiere, die sich in den beiden offenen Kabinen befanden, wurden mit einem Notsystem an die Zielstationen gefahren. Gäste, die noch auf dem 1.900 Meter hohen Gipfel in der Zentralschweiz waren, wurden mit Helikoptern abgeholt. Es seien zwischen 150 und 200 Menschen gewesen, sagte Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger. Eine Gefahr für die Betroffenen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es.

Erst vor gut einer Woche hatte die Seilbahn am Niesenbahn im Berner Oberland ebenfalls wegen eines technischen Defekts stillgestanden. Rund 250 Fahrgäste mussten vom Niesen geholt werden, 30 davon per Helikopter. (APA, dpa)