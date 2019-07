Tirolerin im Karwendel 30 Meter abgestürzt und schwer verletzt

Hall – Eine Schwerverletzte forderte am Samstagnachmittag ein Alpinunfall im Karwendel. Laut ersten Informationen stürzte eine Tirolerin gegen 13.30 Uhr beim Abstieg von der Bettelwurfhütte rund 30 Meter in die Tiefe. Demnach hatte sich beim Bergabklettern ein Teil des Felsens gelöst und die Frau war abgerutscht. Sie wurde vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber per Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT, TT.com)