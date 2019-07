Ein Brand auf einem Feld in Wattens forderte am Dienstagvormittag die Feuerwehr. Gegen 10 Uhr ging eine Mähmaschine aus unbekannter Ursache in Flammen auf, kurz darauf stand sie in Vollbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Wattens rückte mit acht Personen an und hatte den Brand rasch gelöscht. Die Maschine war jedoch nicht mehr zu retten, an ihr entstand Totalschaden. Auch die Rettung war im Einsatz, konnte aber wieder einrücken – verletzt wurde bei dem Vorfall nämlich zum Glück niemand. (TT.com)