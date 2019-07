56-Jähriger in Sillian bei Sturz von Baumstamm verletzt

Sillian – Bei Holzarbeiten in einer sehr schwer zugänglichen Gegend hat sich am Dienstagnachmittag ein Mann (56) in Arnbach (Sillian) Verletzungen zugezogen. Als der 56-Jährige auf einen Baumstamm, den er gerade gefällt hatte, stieg, verlor er plötzlich das Gleichgewicht. Der Tiroler stürzte etwa vier Meter einen steilen und steinigen Hang hinunter. Als er zwischen großen Steinen und Bäumen zum Liegen kam, konnte er sich nicht mehr bewegen.

Nach 15 Minuten hörte ein etwa 500 Meter entfernter Arbeiter die Schreie des Verletzten. Der Mann eilte sofort zu ihm und leistete Erste Hilfe. Kurze Zeit später wurde der 56-Jährige von einem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen. (TT.com)