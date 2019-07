„Vorrang geben“ ignoriert: Radlerin in Hart im Zillertal angefahren

Hart im Zillertal – Schwere Verletzungen trug eine Rennradlerin am Mittwochmorgen in Hart im Zillertal davon. Die 66-Jährige war um 7.40 Uhr auf dem Radweg unterwegs und ignorierte in der Kreuzung nach der sogenannten Schöffstallbrücke das „Vorrang geben“-Schild. Eine 41-jährige Lenkerin, die gerade über die Brücke in Richtung Fügen unterwegs war, erwischte die Radlerin. Diese stürzte und musste in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. (TT.com)

Der Notarzthubschrauber brachte die 66-Jährige in die Klinik Innsbruck. - ZOOM.TIROL