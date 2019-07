Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw in Kitzbühel schwer verletzt

Kitzbühel – Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer (29) und einem Pkw ist es am Donnerstag in Kitzbühel gekommen. Der 29-Jährige war gegen 16 Uhr kurz an einer Bushaltestelle auf der Brixentalstraße (B170) stehengeblieben. Als er wieder losfuhr, bog eine Autofahrerin (69) an der sogenannten Reitherkreuzung gerade in Richtung Reith ab – in diesem Moment kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker stürzte und verletzte sich schwer. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach St. Johann. (TT.com)