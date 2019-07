74-Jähriger stürzte beim Pilzesammeln in Rietz in den Tod

Rietz – Vom Pilzsammeln ist ein 74-jähriger Österreicher am Dienstag nicht mehr lebend zurückgekehrt: Der Mann stürzte im Gemeindegebiet von Rietz in den Tod.

Der 74-Jährige war am Vormittag zu seiner Pilzsuche aufgebrochen. Als er am späten Nachmittag noch nicht zu Hause war, erstattete sein Sohn Anzeige. Daraufhin wurde eine Suchaktion in dem betroffenen Gebiet eingeleitet. An der Suche beteiligten sich die Besatzung des Polizeihubschraubers, die Bergrettungen Rietz und Flaurling und die Feuerwehr Rietz.

Gegen 18.45 Uhr fanden die Einsatzkräfte den leblosen Mann im Bereich des Nesselbodens in Rietz – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei dürfte der 74-Jährige zu Sturz gekommen und durch steiles felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Dabei hat er tödliche Kopfverletzungen erlitten.

Der Leichnam wurde mit dem Tau geborgen und von der Besatzung des Polizeihubschraubers ins Tal gebracht. (TT.com)