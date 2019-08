Auto stürzte im Zillertal in Bach: 70-Jähriger verletzt

Hintertux – Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwoch im Zillertal mit seinem Auto rund 15 Meter abgestürzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, fuhr der Einheimische gegen 9 Uhr auf einem Forstweg von Hintertux in Richtung Sommerbergalm, als ihm ein Lkw entgegenkam. Der 70-Jährige fuhr daraufhin rund 40 Meter retour und geriet dabei über den Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug stürzte ab, überschlug sich und blieb schließlich im Bachbett des Weitentalbaches liegen.

Der Lkw-Lenker und weitere Passanten eilten dem Mann zu Hilfe. Dieser war zunächst nicht ansprechbar. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Das Auto wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Mayrhofen und Tux geborgen. (TT.com)