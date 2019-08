28-Jähriger in Oberösterreich mit Traktor tödlich verunglückt

Sattledt - In der zur Gemeinde Sattledt gehörenden Ortschaft Maidorf (Bezirk Wels-Land) ist am Donnerstagabend ein 28-jähriger Mann mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Er geriet unter das Fahrzeug, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mit.

Der Lenker kam den Angaben zufolge rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Böschung auf. Dabei kippte das Fahrzeug nach links auf die Straße. Der 28-Jährige fiel aus dem Traktor und wurde unter dem Führerhaus eingeklemmt.

Anrainer bemerkten das Unfallfahrzeug und riefen Rettungskräfte. Angehörige der Feuerwehr Sattledt bargen den Lenker und versuchten, ihn sofort wiederzubeleben. Der kurz danach eintreffende Notarzt konnte nach weiteren Notfallmaßnahmen aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. (APA)