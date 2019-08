Inlineskater bei Unfall in Westendorf schwer verletzt

Westendorf – Ein 50-jähriger Niederländer hat sich am Samstag bei einem Unfall mit Inlineskates in Westendorf schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Gemeindestraße von Lend abwärts in Richtung Unterwindau gefahren und konnte in einer Kurve mit laut Polizei erheblichem Gefälle nicht mehr ausreichend abbremsen.

Der Mann prallte in der Folge gegen eine Leitschiene und kam hinter dieser mit schweren Verletzungen zu liegen. Zufällig vorbeikommende Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung musste der Niederländer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. (APA)