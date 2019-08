Bei einem Fahrradunfall in Innsbruck hat sich am Mittwochnachmittag eine Frau (37) erhebliche Gesichtsverletzungen zugezogen. Die 37-Jährige wollte von der Schützenstraße in die Josef-Kerschbaumer-Straße einbieten und geriet dabei in den Schienenstrang der Straßenbahn.

Sie stürzte über ihr Rennrad und prallte mit dem Gesicht auf die Gehsteigkante. Die Rettung brachte sie in die Klinik. (TT.com)