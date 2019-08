Erhebliche Behinderungen nach schwerem Auffahrunfall in Nußdorf

Nußdorf – Erhebliche Verzögerungen mussten Verkehrsteilnehmer am Samstagvormittag in Osttirol nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Drautalbundesstraße (B 100) im Gemeindegebiet von Nußdorf/Debant hinnemen. Ersten Meldungen zufolge waren insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall involviert, zwei Personen wurden demnach verletzt ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Über den genauen Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt. An allen drei Autos entstand schwerer Sachschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Straße einspurig geführt werden. (TT.com)