Zwei Schwerverletzte bei E-Bike-Stürzen in St. Ulrich und Pertisau

St. Ulrich, Pertisau – Mit schweren Verletzungen endeten am Samstag die Fahrradausflüge zweier Männer in St. Ulrich am Pillersee und in Pertisau. Beide waren mit ihrem E-Bikes schwer gestürzt – bei dem Unfall in Pertisau fiel ein 63-Jähriger etwa 70 Meter in einen Wald hinab.

Der Deutsche war gemeinsam mit seiner Ehefrau auf der sogenannten „Tunnelstrecke“ von der Bärenbadalm in Richtung Talstation der Karwendelbahn unterwegs gewesen. Aufeinmal geriet der Mann jedoch über den Weg hinaus und stürzte über steiles Gelände ab. Die von der Frau alarmierte Rettung musste den Schwerverletzten mittels Tau bergen und in die Klinik nach Innsbruck fliegen.

Etwa eine Stunde zuvor, gegen 12.15 Uhr, überschlug sich ein Tiroler (57) mit seinem E-Bike in Pertisau. Offenbar hatte der Mann versucht ein Insekt, das unter seinen Helm geflogen war, zu verscheuchen. Dabei geriet er mit seiner linken Hand an die Vorderbremse. Bei dem fatalen Sturz zog er sich schwere Arm- und Beinverletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht. (TT.com)