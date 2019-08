Urlauber bei Rückzug vor Kuh auf einer Alm im Pongau verletzt

Bezirk Kitzbühel/Schwaz

Zwei Schwerverletzte bei E-Bike-Stürzen in St. Ulrich und Pertisau

In Pertisau ist ein E-Bike-Fahrer über den Straßenrand hinausgefahren und etwa 50 bis 70 Meter in einen Wald abgestürzt. In St. Ulrich am Pillersee wollte ei ...