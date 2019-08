Sekundenschlaf: Auto stürzte in Imst über Böschung ab

Imst – Müdigkeit wurde am Donnerstagabend einem Autolenker in Imst zum Verhängnis. Der 41-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf der Tiroler Bundesstraße (B 171) in südliche Richtung unterwegs, als er auf Höhe des Kilometer 135 nach einem Sekundenschlaf über den linken Straßenrand hinausgeriet. Der Wagen stürzte über einen Abhang hinunter, überschlug sich und kam etwa 10 bis 15 Meter unterhalb der B 171 in einem Waldstück zu liegen, berichtet die Polizei.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Deutsche und seine 51-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien, sie erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Wagen entstand Totalschaden. (TT.com)