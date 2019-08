Radler aus Italien stürzte in Anras und erlitt Kopfverletzungen

Mit erheblichen Kopfverletzungen musste ein 48-jähriger Italiener am Sonntagmittag ins Krankenhaus Bruneck geflogen werden. Der Mann hatte mit Freunden einen Tagesausflug gemacht und war mit einem Leihrad ohne Helm über den Drauradweg von Innichen in Richtung Lienz gefahren. In Anras stürzte er, Grund dafür dürfte laut Polizei ein Fahrfehler gewesen sein. (TT.com)