Biker bei Unfall in Osttirol verletzt, Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Matrei in Osttirol – Am Sonntag Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Felbertauernstraße in Fahrtrichtung Mittersill. Gegen 15.45 überholte der Motorradfahrer ein vor ihm fahrendes Wohnwagengespann. Ein ebenfalls überholender Pkw streifte dabei das Motorrad des 71-Jährigen, der dadurch sein Motorrad verriss und auf die Böschung geriet. Der Biker und sein mitfahrende Ehefrau wurden von ihrem Fahrzeug geschleudert und verletzten sich dabei leicht. Der 71-Jährige und seine 68-jährige Gattin wurden ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und nach eingehender Untersuchung in häusliche Pflege entlassen. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Der Pkw-Lenker, welcher das Motorrad gestreift hatte, flüchtete von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Felbertauernportal weiter. Laut Aussagen anderer Verkehrsteilnehmer handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen PKW Kombi mit Lienzer Kennzeichen. Zweckdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 059133/7234 an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol erbeten. (TT.com)