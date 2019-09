Nach Bergtour in Nauders vermisst: Südtiroler stürzte in den Tod

Nauders – Ein 66-jähriger Südtiroler kehrte am Freitag nach einer Bergtour nicht mehr nach Hause zurück. Wie stol.it berichtet, wurden die Bergrettungsmannschaften am Abend alarmiert und rückten sofort aus. Schon bald entdeckten sie das Auto des Abgängigen. Es war nahe der Talstation in Nauders geparkt.

Die Südtiroler Einsatzkräfte alarmierten ihre Kollegen aus Nauders nach. Gemeinsam mit der Polizei machten sich dann 25 Bergeretter rund um die Bergkastelspitze auf die Suche. Kurz nach 2 Uhr fanden sie unterhalb des Goldweg-Klettersteiges einen leblosen Körper. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Mann ohne Helm, Kletterausrüstung und ohne Sicherung auf dem Klettersteig abgestiegen. An einer Schlüsselstelle verlor er den Halt und stürzte in die Tiefe. Er blieb tödlich Verletzt im Auslauf einer Rinne liegen. Die Leiche wurde Samstagfrüh von einem Polizeihubschrauber geborgen. (TT.com)