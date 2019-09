Pkw-Brand löst Totalsperre des Arlbergtunnels aus

St. Anton – Ein brennender Pkw sorgt zurzeit für eine Sperre des Arlbergtunnels in beiden Fahrtrichtungen. Das Fahrzeug sei im Tunnel in Brand geraten, nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten. „Die Sicherheitseinrichtungen des Tunnels wurden aktiviert – unter anderem wurde auch die Hochdrucksprühnebelanlage im Tunnel ausgelöst“, so die ASFINAG in einer Aussendung am Samstagmittag. Zurzeit laufe der Einsatz der Feuerwehr und der ASFINAG. Die Dauer der Sperre sei zurzeit nicht abschätzbar. Pkw und Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen würden über den Arlbergpass umgeleitet. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter