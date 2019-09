Ins Krankenhaus St. Johann musste am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ein 50-jähriger Biker eingeliefert werden. Ein junger Autofahrer hatte den Motorradfahrer in Kirchberg übersehen, als er von der Gemeindestraße Achenweg in die Aschauer Straße einfahren wollte. Der 26-Jährige kollidierte mit dem Einheimischen, dieser stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter