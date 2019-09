23-Jähriger stürzte in Innsbruck von Eisenbahnunterführung ab

Innsbruck – Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Museumsstraße. Dort war ein 23-jähriger Deutscher gegen 2.45 Uhr auf die Eisenbahnunterführung geklettert. Plötzlich habe der Mann um Hilfe gerufen und sei dann aus einer Höhe von fünf bis sechs Metern abgestürzt, berichtet die Polizei. Er hatte wohl den Halt verloren und stürzte auf die darunterliegende Straße. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste der Deutsche in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. (TT.com)