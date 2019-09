63-Jähriger bei Bauarbeiten in Inzing von Baggerschaufel getroffen

Am Montag gegen 16 Uhr waren ein 32-Jähriger und dessen 63-jähriger Vater mit Bauarbeiten in Inzing bei einem neu errichteten Hof beschäftigt. Der 32-Jährige führte mit einem Bagger Erdbewegungsarbeiten durch, während sein Vater mit einer Schaufel „Feinarbeiten“ an den ausgehobenen Löchern vornahm.

Dabei dürfte der 32-Jährige seinen Vater übersehen und mit der Baggerschaufel im Gesicht getroffen haben, wodurch der 63-Jährige schwere Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt. Er wurde mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. (TT.com)