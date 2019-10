Letztes Update am Di, 01.10.2019 21:40

56-jähriger Biker bei Unfall in St. Ulrich am Pillersee schwer verletzt

In einem unübersichtlichen Straßenabschnitt in St. Ulrich am Pillersee übersah ein 77-Jähriger einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt.