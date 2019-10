Rennradfahrer prallte in Telfs gegen Lkw: Schwer verletzt

Telfs – Schwere Kopfverletzungen zog sich am Dienstag ein 44-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Telfs zu. Der Einheimische war gegen 17.30 Uhr mit dem Rennrad in Richtung Zentrum unterwegs, als ein Lkw-Lenker von einem Parkplatz auf die Bundesstraße fuhr. Der 27-Jährige übersah beim Abbiegen den Rennradfahrer, der gegen den Lkw prallte. Der Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)