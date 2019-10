Lenkerin musste in Schwaz von Feuerwehr aus Auto befreit werden

Schwaz – Zwei Autolenker wurden am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwaz unbestimmten Grades verletzt. Der Unfall passierte um 13.20 Uhr auf einer Kreuzung der Husslstraße, als offenbar ein nachrangiges Fahrzeug in die Kreuzung einfuhr und mit einem querenden Pkw kollidierte. Der 24-jährige Lenker des querenden Fahrzeugs war auf der Husslstraße in östlicher Richtung unterwegs.

Durch die Kollision kippte das nachrangig einfahrende Fahrzeug nach links und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Lenkerin musste von der Feuerwehr befreit werden und beide Beteiligten wurden von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)