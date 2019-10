Motorradlenker in Absam fährt bei Überholversuch in Traktor

Absam – Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinen Traktor mit Anhänger auf der Dörferstraße L8)von Thaur in Richtung Absam. Auf halbem Weg bog der Traktorlenker unter Betätigung des Blinkers nach links auf einen Fahrverbotsweg in die nördlichen Felder ab. Ein unmittelbar hinter dem TGespann nachkommender 57-Jährige wollte mit seinem Motorrad den Traktor gerade überholen.

Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-jährige Motorradlenker kam zu Sturz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)