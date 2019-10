Brand in Innsbrucker Wiesengasse sorgte für Großeinsatz der Feuerwehr

Für Aufsehen sorgte am Dienstagabend ein Brand in der Innsbrucker Wiesengasse, die Flammen waren schon von weitem zu sehen. Um 22.45 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil die Garage eines Wohnhauses Feuer gefangen hatte. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Wilten und Amras an.

Gegen 23.15 Uhr waren die Flammen bereits weitgehend unter Kontrolle, ein Übergreifen auf das Nachbarhaus konnte verhindert werden. Brand aus hieß es bislang allerdings nicht. Nach ersten Informationen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. (TT.com)