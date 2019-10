Fußgänger kollidierte mit Radfahrer: Innsbrucker Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Der Unfall liegt schon fast zwei Wochen zurück: Am 18. Oktober gegen 12 Uhr überquerte ein 70-Jähriger in Innsbruck die Körnerstraße an der Ecke Gumpstraße. An parkenden Autos vorbei ging er Richtung Bürgersteig. Als er den Radstreifen zwischen den Parkplätzen und dem Gehweg querte, kam es zur Kollision mit einem Fahrrad.

Der Fußgänger stürzte. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Unfallzeugen bzw. der Radler werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133/7591 zu melden. (TT.com)